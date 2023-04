Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Importante dar attuazione Pnrr”

- Advertisement -

AgenPress. “Si e’ calcolato che la piena e definitiva attuazione al PNRR darà al pil italiano una spinta di crescita nel 2026 pari al 3,4 per cento. Dare completa e definitiva attuazione al Pnrr diventa dunque fondamentale per il Paese e la sua economia.

Non bisogna dunque perdere tempo ma andare avanti, occorre rispettare rigorosamente i tempi e soprattutto tutelare la qualita’ di spesa. Ovvero non solo spendere, ma spendere bene”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen.Domenico Scilipoti Isgrò.