Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Evitare ritardi nel Pnrr”

- Advertisement -

AgenPress. “Due studi internazionali, uno di Monaco e l’ altro svizzero si dimostrano preoccupati sui ritardi dell’attuazione del Pnrr in Italia e in particolare temono che le Pubbliche amministrazioni inteteressate all’attuazione dei progetti o programmi non ce la facciano. Perdere i fondi e di conseguenza i progetti del Pnrr sarebbe molto grave per il Paese.

Non possiamo permetterci di sprecare una occasione tanto propizia per il Paese come il Pnrr che potrebbe rappresentare un vero piano Marshall. E’ urgente dunque fare presto e bene perchè il 2026 anno di attuazione del Pnrr è alle porte”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.