Sen. Domenico Scilipoti Isgrò denuncia Governatore Vincenzo De Luca

AgenPress. Si informano gli organi di stampa che con atto di querela indirizzato alla Procura della Repubblica di Napoli a firma avv. Angela Collia, il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò ha denunciato penalmente per il reato di diffamazione il governatore della Campania Vincenzo De Luca riservandosi azione di risarcimento dei danni.

L’atto radica in dichiarazioni offensive e diffamatorie della reputazione politica e professionale del querelante e in particolare della affermazione spregiativa fatta sui social e in una conferenza stampa di metodo Scilipoti allusivo a compravendita di favori e voti politici.

Lo dichiara in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen Domenico Scilipoti Isgrò.