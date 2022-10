Sen. Domenico Scilipoti Isgro’: “Buon lavoro alla premier Giorgia Meloni e al suo governo”

AgenPress. Merita ancor più incoraggiamento in quanto prima donna nella Repubblica a ricoprire tale incarico. La attende un compito molto difficile in una congiuntura delicata e bisognerà mettersi subito al lavoro per l’emergenza bollette.

Giorgia Meloni ha formato una squadra di alto profilo e competenza in grado di affrontare le difficoltà a patto che tutti remino nella stessa direzione e che le opposizioni pur nel loro compito mostrino senso di responsabilità nazionale”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.