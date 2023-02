Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Bonus edilizia errore del governo”

- Advertisement -

AgenPress. Il governo ha scelto di non coltivare in edilizia lo strumento del bonus e in particolare la cessione del credito e lo sconto in fattura. Se e’ innegabile che vi siano stati abusi e malversazioni da parte di predatori, tuttavia non e’ possibile far di tutta l’erba un fascio.

Seguendo la strada intrapresa dal governo, la stessa indicata da Draghi, si corre il rischio di dare un colpo tremendo all’edilizia settore che da poco si è ripreso appunto grazie al bonus.

Il governo ci ripensi e semmai aumenti gli strumenti di controllo”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.