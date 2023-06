Seattle. La speranza degli scienziati in un vaccino per la cura del cancro, da quello del seno al pancreas

- Advertisement -

AgenPress – Dopo decenni di scarso successo, gli scienziati affermano che la ricerca ha raggiunto un punto di svolta, con molti che prevedono che tra cinque anni usciranno altri vaccini.

Questi non sono vaccini tradizionali che prevengono le malattie, ma colpi per ridurre i tumori e impedire che il cancro si ripresenti. Gli obiettivi per questi trattamenti sperimentali includono il cancro al seno e ai polmoni, con guadagni segnalati quest’anno per il melanoma mortale del cancro della pelle e il cancro al pancreas .

“Stiamo facendo funzionare qualcosa. Ora dobbiamo farlo funzionare meglio “, ha affermato il dottor James Gulley, che aiuta a dirigere un centro presso il National Cancer Institute che sviluppa terapie immunitarie, compresi i vaccini per il trattamento del cancro.

Più che mai, gli scienziati comprendono come il cancro si nasconde dal sistema immunitario del corpo. I vaccini contro il cancro, come altre immunoterapie, potenziano il sistema immunitario per trovare e uccidere le cellule tumorali. E alcuni nuovi usano l’mRNA, che è stato sviluppato per il cancro ma utilizzato per la prima volta per i vaccini COVID-19.

Affinché un vaccino funzioni, deve insegnare alle cellule T del sistema immunitario a riconoscere il cancro come pericoloso, ha affermato la dott.ssa Nora Disis del Cancer Vaccine Institute di UW Medicine a Seattle. Una volta addestrate, le cellule T possono viaggiare ovunque nel corpo per dare la caccia al pericolo.

“Se hai visto una cellula T attivata, ha quasi i piedi”, ha detto. “Puoi vederlo strisciare attraverso il vaso sanguigno per uscire nei tessuti.” I pazienti volontari sono fondamentali per la ricerca.

I progressi sui vaccini terapeutici sono stati impegnativi. Il primo, Provenge, è stato approvato negli Stati Uniti nel 2010 per il trattamento del cancro alla prostata che si era diffuso. Richiede l’elaborazione delle cellule immunitarie di un paziente in un laboratorio e la loro restituzione attraverso la flebo. Esistono anche vaccini per il trattamento del cancro della vescica precoce e del melanoma avanzato.

Ci si concentra sui pazienti con malattia precedente poiché i vaccini sperimentali non hanno aiutato con i pazienti più avanzati.

Potrebbero essere in arrivo anche altri vaccini che prevengono il cancro. Decenni di vaccini contro l’epatite B prevengono il cancro al fegato e i vaccini contro l’HPV, introdotti nel 2006, prevengono il cancro cervicale .

A Filadelfia, la dottoressa Susan Domchek, direttrice del Basser Center della Penn Medicine, sta reclutando 28 persone sane con mutazioni BRCA per un test sui vaccini. Queste mutazioni aumentano il rischio di cancro al seno e alle ovaie. L’idea è di uccidere le cellule anormali molto presto, prima che causino problemi. Lo paragona a diserbare periodicamente un giardino o cancellare una lavagna.

Altri stanno sviluppando vaccini per prevenire il cancro nelle persone con noduli polmonari precancerosi e altre condizioni ereditarie che aumentano il rischio di cancro.

“I vaccini sono probabilmente la prossima grande novità” nella ricerca per ridurre le morti per cancro, ha affermato il dottor Steve Lipkin, un genetista medico presso la Weill Cornell Medicine di New York, che sta guidando uno sforzo finanziato dal National Cancer Institute. “Stiamo dedicando le nostre vite a questo.”