“Se non canti l’inno russo, non otterrai nulla”. La sofferenza dei bambini ucraina nei centri russi di rieducazione

AgenPress – Le vite dei bambini e degli adolescenti ucraini sono state completamente sconvolte dall’invasione russa del loro paese. Quando a marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, l’accusa principale contro di lui riguardava un presunto piano di deportazione di bambini ucraini nei centri di detenzione russi.

E” quanto scrive la CNN che ha parlato con adolescenti ucraini a Kiev, i quali affermano di essere stati deportati con la forza in Russia prima di essere trovati e riportati a casa dai familiari. Il loro ritorno è stato reso possibile da Save Ukraine, un’organizzazione che lavora per restituire i bambini deportati alle loro famiglie.

“Sono stato lì per quattro mesi. E durante questi quattro mesi ho dovuto cantare l’inno nazionale russo. Era obbligatorio”, ha detto Nastya Motychak, una ragazza di 15 anni che ha detto di essere stata prelevata dalla regione meridionale di Kherson e inviata nella Crimea occupata dai russi. “Abbiamo chiesto: perché non veniamo raccolti? Quando arriveranno gli autobus? Perché non ci è permesso uscire?”

Le guardie russe dissero a Motychak che “gli autobus erano troppo costosi”. E così è rimasta nel centro durante il Natale 2022 e fino all’inizio dell’anno – e ha detto che le sarebbe stato concesso l’accesso ai beni di prima necessità solo se avesse compiuto atti di patriottismo russo.

“Ci sono stati consegnati alcuni indumenti di seconda mano e prodotti per l’igiene. Quindi, quando li abbiamo richiesti, hanno detto: ‘Chi non ama la Russia, non otterrà queste cose’”.

“Se non canti l’inno russo, non otterrai nulla’”, ha raccontato Motychak, la quale poteva parlare al telefono con sua madre una volta alla settimana, la quale a sua volta ha contattato un volontario che lavorava per riportare a casa i bambini ucraini detenuti. Insieme, sono riusciti a recarsi in Crimea a febbraio e riportare a casa Motychak, insieme ad altri adolescenti con cui era stata detenuta.

Questa settimana, Kiev ha aperto più di 3.000 procedimenti penali per presunti crimini della Russia contro i bambini nel paese, tra cui dozzine di casi di tortura, hanno detto giovedì i pubblici ministeri ucraini. La Russia ha ripetutamente negato queste accuse di tortura e violazioni dei diritti umani.

A luglio, le autorità di Mosca hanno affermato che circa 700.000 bambini erano stati portati in custodia russa dall’inizio della guerra. Il governo russo ha difeso questa pratica, dicendo che stanno salvando i bambini e negando che le deportazioni siano forzate. L’Ucraina, tuttavia, sostiene che i bambini sono stati deportati illegalmente e che un numero molto minore di bambini è stato preso – circa 19.500.

La CNN ha anche parlato con Ksenia Koldin, 19 anni, che ha aiutato a recuperare suo fratello di 12 anni da un centro di detenzione russo. Essendo stata separata per mesi, Koldin ha detto che il ricongiungimento è stato duro, poiché poteva vedere che suo fratello era stato “tormentato”.

“Non solo c’erano quasi mille chilometri tra noi e non ci vedevamo da nove mesi, ma ci eravamo anche allontanati a causa della pressione psicologica esercitata su di lui”.

Durante la sua detenzione, Koldin ha detto che a suo fratello era stata mostrata propaganda russa, facendolo dubitare del suo stesso Paese e riluttante a tornare a casa. Koldin ha detto che, con l’aiuto di un volontario, è riuscita a convincere suo fratello a lasciare il centro e tornare con lei.