Scritte contro Crosetto, Ten. Col. Gianfranco Paglia: gesto ignobile mi aspetto distanza da tutta l’opposizione

AgenPress. L’ignobile scritta apparsa lungo una strada che definisce ‘Crosetto criminale di guerra’ firmata dai Carc, i Comitati di appoggio alla resistenza comunista è la chiara dimostrazione che si tratta di bestie senza attributi non avendo il coraggio di farsi vedere.

Giudicare Crosetto un guerrafondaio vuol dire non conoscere affatto la persona e spero che anche tutta l’opposizione possa prendere le distanze da animali simili.

Si possono avere idee diverse ma questo non giustifica tali affermazioni, come suo consigliere ma soprattutto come soldato posso affermare senza paura di essere smentito che sarò sempre al suo fianco in quanto lo reputo un privilegio per pochi e lo ringrazio per tutto ciò che farà per il nostro PAESE….. e nonostante la carrozzina non avrò problemi ad affrontarli sempre che abbiano il coraggio di palesarsi.

Lo ha dichiarato il Ten. Col. Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare.