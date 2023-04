Scomparsa Andrea Augello. FDI Comune di Roma: “Perdita che addolora un’intera comunità politica”

- Advertisement -

AgenPress. “La perdita di Andrea Augello addolora un’intera comunità politica che ha imparato ad apprezzarne le qualità umane e politiche. Andrea è stato un punto di riferimento per tante generazioni, una persona lungimirante, preparata, attenta, competente e appassionata, rappresentando uno dei protagonisti della crescita della destra romana e raccogliendo il testimone di suo fratello Tony.

In questo momento ci stringiamo accanto alla sua famiglia in un momento così triste e doloroso. Andrea ci mancherà ma continuerà a ispirare la nostra attività in Assemblea Capitolina, memori delle battaglie sociali che ne hanno contraddistinto l’impegno per la nostra città”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fratelli d’Italia di Roma Capitale.