Scholz: “Credo che Putin sia stato indebolito dalla rivolta della Wagner”

- Advertisement -

AgenPress. Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che la rivolta del gruppo militare Vagner ha indebolito il presidente della Russia Vladimir Putin.

Il presidente russo è volato in Daghestan per la sua prima uscita pubblica, dopo la crisi del fine settimana. L’obiettivo è mostrare che tutto è sotto controllo. Nel corso dell’uscita ha incontrato i sostenitori, stretto mani e posato per selfie.

Una mossa insolità per un leader politico proverbialmente noto per la sua riservatezza, e che un alto funzionario della sicurezza ha descritto come “patologicamente spaventato per la sua vita“.

Il cancelliere Scholz ha dichiarato: “Credo che sia indebolito, perché i fatti del fine settimana hanno mostrato le crepe nelle strutture del suo sistema di potere. Putin non è saldamente al controllo come invece afferma“.