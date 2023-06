Schlein, sostegno all’Ucraina, ma senza rinunciare ad una pace giusta. Il Pd ricominci a fare la sinistra

- Advertisement -

AgenPress – “Mi sono assunta una responsabilità, di rimarcare una linea netta di supporto al popolo ucraino, ma senza rinunciare a una prospettiva di pace giusta, la pace non è una parola che una forza di sinistra dismette. Un grande in bocca al lupo e un augurio al Cardinal Zuppi, ma anche la politica deve esserci con uno sforzo diplomatico che sta accanto al supporto l’Ucraina con ogni forma di assistenza necessaria”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all’assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli.

Parlando del partito Schlein dice che “oggi siamo all’opposizione, dobbiamo ricostruire una identità chiara su proposte fondamentali per il Paese, dobbiamo ricominciare a fare la sinistra, questo ci chiedono le persone”.

“E’ giusto, come dice la Costituzione, che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere della società, questa è una battaglia che dobbiamo fare”, ha aggiunto ribandendo il “no” alla flat tax. “C’è un disegno pericoloso di divedere il Paese – ha poi aggiunto – E’ quello della autonomia differenziata, su cui faremo una battaglia in Parlamento e nel Paese”.