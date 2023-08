Schlein. Porteremo in Parlamento una proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista

- Advertisement -

AgenPress – Quella contro la propaganda fascista e nazista “è una proposta di legge importante e necessaria su cui sono state raccolte 250.000 firme e credo che sia il momento di portarla in Parlamento dove era arrivata ormai la scorsa legislatura. Chiediamo, insistiamo che venga calendarizzata al più presto”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Elly Schlein, a Sant’Anna di Stazzema (Lucca), riferendosi alla legge di iniziativa popolare ‘antifascista’ promossa dal Comune di Stazzema.

“E’ importante per la memoria in questa strage che colpisce ancora di più per i tanti bambini e bambine uccisi, è importante ricordare i massacri nazifascisti perché non possiamo costruire un futuro migliore senza averne memoria di eccidi come quello che avvenne a Sant’Anna di Stazzema. Sono pezzi di memoria fondamentali. Le radici di quel male possono ripresentarsi in forme diverse, nella nostra quotidianità odio, violenza e discriminazione sono presenti. Bisogna contrastarli insieme al nazionalismo che nel nostro continente europeo ha causato sempre la guerra, la sopraffazione sugli esseri umani dimenticando la dignità delle persone”.