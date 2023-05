Schlein: “A chi pensa che sia finita, io dico che abbiamo solo cominciato. Come si dice dalle mie parti: teniamo botta”

«Domani al Senato chiederemo al governo di Giorgia Meloni di non dirottare fondi del Pnrr nella direzione della produzione di munizioni e armamenti. Questo per noi è un punto fondamentale. Vogliamo avere dal governo una risposta chiara. Questi fondi non possono essere sottratti ai progetti del Pnrr per produrre armi e il governo deve essere chiaro su questo. Il Pd ha presentato degli emendamenti su questo tema che saranno sostenuti da tutto il gruppo dei Socialisti e Democratici. Mi auguro che anche gli eurodeputati di tutti gli altri gruppi li sostengano, perché su questo bisogna essere chiari»

«Vengano a riferire in Parlamento su quello che intendono fare per il Pnrr. Il governo sta rallentando l’attuazione, mettendo in difficoltà i Comuni e rischiando di farci perdere un’occasione storica. Non possiamo accettare che i fondi vengano sottratti a finalità previste andando in un’altra direzione. Togliere i fondi dai nidi per metterli sulla produzione di armamenti per noi non è accettabile».