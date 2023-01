Schillaci, arresto Messina Denaro tappa decisiva lotta mafia

- Advertisement -

AgenPress. “L’arresto di Matteo Messina Denaro è una tappa decisiva nella lotta alla mafia. Questa giornata è una data storica per tutti gli italiani in quanto segna l’inizio di una nuova fase di presenza e centralità dello Stato contro una piaga infamante per la nostra Nazione.

Desidero esprimere il mio sincero e profondo apprezzamento ai carabinieri del Ros, alla procura di Palermo alla Procura Nazionale Antimafia e complimentarmi con il Ministro Piantedosi per l’importante obiettivo raggiunto dopo trent’anni di latitanza”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute Orazio Schillaci.