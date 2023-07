Santanché. M5s e PD chiedono le dimissioni. Non può più ricoprire l’incarico di ministro della Repubblica

- Advertisement -

AgenPress – “Il M5S non ha chiesto subito la mozione di sfiducia, ma ha atteso prima che la senatrice venisse a riferire al Senato. Il fatto giudiziario non c’entra nulla, il Senato non è un tribunale. Ma ieri la ministra ha mentito al Senato e dopo le menzogne riportate abbiamo chiesto le dimissioni. È un problema politico, su quali voti pensiamo di contare? Sui voti di tutta l’opposizione, poi ognuno si assume le proprie responsabilità”. Lo afferma Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle ad Agorà Estate Rai 3.

Per Toni Ricciardi, vicepresidente dei deputati del Pd, è “tutto evidente che la Santanché non possa più ricoprire l’incarico di ministro della Repubblica senza ledere l’immagine del Paese e quella dell’esecutivo. Abbia un pò di dignità, di rispetto delle Istituzioni e dei cittadini e faccia oggi stesso un passo indietro”.

“Vista la giornata di ieri, l’assenza di risposte ai quesiti posti in questi giorni, la totale arroganza nei confronti del Parlamento e il grande imbarazzo della maggioranza, alla ministra Santanché non restano che le immediate dimissioni. E’una questione di opportunità politica, di dignità e di decoro. Lo dico anche per il ruolo che ricopre: il ministero che guida è una vetrina per il Paese. Ci si è dimessi per molto meno”.