Santanchè, Lupi (NM): “Non credo vadano prese decisioni sulle dimissioni in base a inchieste televisive”

AgenPress. “Fino a prova contraria un eventuale rinvio a giudizio – che ora non c’è – non mi sembra un atto di accusa. Non credo vadano prese decisioni sulle dimissioni in base a inchieste televisive.

Suggerirei di smetterla di strumentalizzare queste cose anche perché l’opposizione si fa nei contenuti”, così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ai microfoni di Tag24 sul caso Santanchè, di cui le opposizioni chiedono le dimissioni dopo l’inchiesta di Report.

“Ognuno valuta per conto proprio cosa fare. Le mie dimissioni furono una scelta personale. Non c’è valutazione politica” dice Lupi rispondendo a una domanda sulla sua vicenda personale, quando nel 2015 si dimise da ministro per le infrastrutture e dei trasporti dell’esecutivo PD-PdL.