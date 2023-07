Santanché, Cremaschi: “Opposizione predica bene e razzola male”

- Advertisement -

AgenPress. “Le opposizioni, pur in condizioni favorevoli, non sono riusciti a mandare a casa Santanché. Gli scontri televisivi non corrispondono alla realtà dei comportamenti. C’è chi predica bene e razzola male. Gli imprenditori di bassa qualità, intanto, sono esaltati da una pessima imprenditrice e uno scarso ministro”.

A dirlo Giorgio Cremaschi, ex leader Fiom e oggi membro dell’esecutivo nazionale di Potere al Popolo in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“Nel Parlamento non c’è sinistra. Chi abusa di questa parola è centrista. Basta vedere la discussione sul salario minimo”.