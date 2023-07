Sanremo Cristian Music Festival, Fabrizio Venturi annuncia il regolamento della terza edizione

- Advertisement -

Tra le novità della terza edizione il ruolo degli Artisti Ospiti e della Radio Ufficiale, una nuova Giuria, i criteri di scelta delle canzoni in gara

AgenPress. Per la terza volta, in veste di Direttore Artistico e Conduttore, Fabrizio Venturi ha annunciato la pubblicazione del regolamento della terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024, che si svolgerà a Sanremo, dal 7 al 9 febbraio 2024, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

Il regolamento sarà disponibile sul sito https://www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it/ , a partire dalle ore 12.00 del 19 luglio 2023.

A cambiare saranno molte cose, tra cui l’ordine di esibizione degli artisti, la giuria, il ruolo degli artisti ospiti e della Radio Ufficiale.

Nella prima serata si esibiranno tutti i 24 cantanti in gara, nella seconda serata si esibiranno di nuovo i primi 12 estratti a sorte, nella terza ed ultima serata i rimanenti 12 e, in tal modo, tutti i 24 artisti in gara si esibiranno due volte.

Due degli artisti in gara saranno scelti dalla Radio Ufficiale del Festival, il cui nome sarà comunicato dal Direttore Artistico il 15 di dicembre 2023, data di chiusura delle candidature.

Dal 1° settembre 2023, avrà inizio l’inoltro della richiesta di partecipazione al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024.

Gli artisti ospiti inizieranno ad esibirsi dalla seconda serata ed ognuno di loro, a partire dalla seconda serata farà da padrino ad un numero identico di artisti in gara: ciò significa che, se gli artisti ospiti fossero 6, ogni artista ospite potrà scegliere di fare da padrino a 4 concorrenti.

Per la terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 saranno tre le modalità mediante cui sarà effettuata la votazione, che avranno un peso percentuale sul risultato complessivo delle votazione: le votazioni espresse dalla Giuria statica composta dal suo Presidente e da tre giurati, le votazioni ricevute dalla Radio Ufficiale del Festival e le votazioni espresse dalla Sala Stampa.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione, così ripartito: 50% dalla Giuria statica, 25% dalla Sala Stampa e 25% dalla Radio Ufficiale del Festival.

La canzone/artista con la percentuale di voto complessiva più alta, ottenuta dalle votazioni, verrà proclamata vincitrice del Sanremo Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana 2024.

Quello che invece rimane uguale del Festival della Canzone Cristiana è la filosofia che lo anima, che è l’intento di trasmettere i valori cristiani mediante la musica, nel luogo che meglio rappresenta l’Italia musicale, ossia Sanremo, la città dei fiori.

L’obiettivo è realizzare un connubio creativo tra canzone e fede, tra canzone e lode a Dio.

Riteniamo che la musica sia il linguaggio più potente che Dio ha donato all’uomo, grazie al quale si realizza un canto colmo di speranza e di coraggio che eleva il nostro animo.

Per tale motivazione si produrrà un afflato molto elevato e sublime, che farà sì che l’animo di chi ascolta ne tragga un profondo beneficio, come avviene quando si prega.