Sanità: problema carenza di personale

AgenPress. Nella sanità è sempre più evidente il problema della mancanza dei medici. Lo afferma il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga: “Viviamo un problema strutturale a livello nazionale nella sanità che è la carenza di personale. Anche le borse di studio messe a disposizione per le specializzazioni non sono state riempite: questo è un problema.

Abbiamo già parlato con il ministro e a breve faremo un tavolo fra tutte le regioni e il governo per trovare soluzioni per affrontare da qui ai prossimi anni il tema sanitario, come affrontare le sfide”.

Per Fedriga tra i temi c’è “sicuramente un rafforzamento per quanto riguarda la medicina del territorio, cosa fondamentale per far reggere i pronto soccorso”. Inoltre “dare risposte anche dal punto di vista salariale al sistema e in particolar modo alla medicina d’urgenza: la parte emergenza-urgenza è fondamentale e oggi vive una situazione difficilissima. Purtroppo gli stessi i problemi si ripetono in tutte le regioni italiane”.