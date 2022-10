Sanità. Binetti (Udc): Non ridurre dibattito a mascherine, indigenti siano tutelati

AgenPress. “Sarebbe una profonda delusione, e un ulteriore danno per tutti i malati, se il dibattito in sanità si riducesse, ancora una volta, alla questione mascherine. Oggi gli italiani indigenti non sono affatto tutelati come prevede la Costituzione. Continuano a non ricevere livelli essenziali di assistenza. Questa è la vera emergenza da affrontare.

È giunto il momento di allargare il proprio sguardo sulle vecchie e nuove emergenze, restituendo a tutti i malati quel livello di cure e di attenzione a cui hanno diritto senza eccezioni di sorta, a cominciare dall’assetto organizzativo dei servizi, che inizia con gli screening e include la riabilitazione fisica, psicologica e sociale”.

Lo afferma Paola Binetti, senatrice uscente dell’Udc.