Sanità: al Sant’Andrea avviato il servizio di ascolto psicologico per il benessere dei lavoratori

AgenPress. Avviato oggi presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea il progetto “Incontriamoci”, un servizio di ascolto psicologico dedicato ai dipendenti e ai medici in formazione specialistica dell’ospedale capitolino per la promozione e il sostegno del benessere dei lavoratori. Un supporto messo a disposizione gratuitamente dall’Azienda cui il personale potrà volontariamente fare ricorso per superare situazioni di disagio psicologico legate a difficoltà personali o relazionali nella vita familiare e sociale.

“Incontriamoci” prevede la calendarizzazione di alcuni incontri con professionisti psicologi che supporteranno i dipendenti in un percorso di acquisizione di consapevolezza, fornendo loro strategie e indicazioni utili per elaborare e superare il disagio psicologico percepito.

Il servizio si aggiunge al supporto psicologico che l’Azienda già fornisce agli operatori quando il disagio derivi da situazioni di stress legate alla professione lavorativa e mira a fornire uno strumento supplementare a disposizione dei dipendenti per sostenerli anche nel caso di difficoltà relazionali e sociali in ambito extra-professionale.

“In un contesto lavorativo dove gli operatori sono soggetti a forti pressioni emotive e dove un’attenta relazione col paziente assorbe tante energie cognitive, è importante fornire ai dipendenti ogni strumento utile ad affrontare serenamente il contesto relazionale. – commenta il Direttore generale, Daniela Donetti, che anticipa – Incontriamoci è solo il primo dei progetti che mettiamo in campo per favorire il benessere psico-fisico dei nostri dipendenti, convinti che il sorriso rivolto ai pazienti dai nostri operatori sia parte del successo di un percorso di cura.”

“Il Sant’Andrea è sede assistenziale della Facoltà di Medicina e Psicologia – aggiunge il Preside della Facoltà nonché Direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche ospedaliero, Erino Angelo Rendina – Non poteva mancare una particolare attenzione alle discipline psicologiche, già applicate in ambito assistenziale a favore dei pazienti ed ora traslate in un servizio rivolto al benessere degli operatori sanitari”.

La Direzione aziendale ascrive il Welfare aziendale tra le politiche strategiche del prossimo triennio, ritenendo lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane un indefettibile motore di miglioramento del clima organizzativo per la comunità ospedaliera-universitaria del Sant’Andrea e, conseguentemente, un volano per l’ottimizzazione dei servizi rivolti ai cittadini. Un percorso di crescita che la Direzione sta disegnando in questi mesi col coinvolgimento degli stessi dipendenti, muovendo dall’analisi dei bisogni emersi con l’indagine sul benessere organizzativo realizzata dall’Azienda col supporto tecnico-scientifico dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.