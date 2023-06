San Pietroburgo. Sede Wagner continua ad essere operativa. Mercenari presenti in Mali e in Repubblica Centrafricana

- Advertisement -

AgenPress – La sede della Wagner a San Pietroburgo continua ad “operare normalmente” nonostante gli eventi degli ultimi giorni. Lo annuncia l’organizzazione sul suo canale Telegram, ripresa dall’agenzia Tass. “Nonostante gli ultimi eventi, il Centro continua a funzionare normalmente, in conformità con la legislazione della Federazione Russa”, ha scritto la Wagner in un comunicato mentre il destino del gruppo rimane incerto.

Il gruppo Wagner “continuerà le sue operazioni in Mali e in Repubblica Centrafricana”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

La rivolta dei mercenari Wagner non creerà problemi nelle relazioni russe con i Paesi amici. “Con partner e amici no, con tutto il resto non mi interessa, francamente. I rapporti dell’Occidente con noi sono stati rovinati di loro iniziativa. Non ci sono rapporti, quindi, un episodio in più o uno episodio in meno, non vedo molta differenza”.