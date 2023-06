San Pietroburgo. Putin ai leader africani: siamo aperti al “dialogo costruttivo” sul conflitto in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – “Apprezziamo l’approccio equilibrato dei nostri amici africani alla crisi ucraina.Siamo aperti a un dialogo costruttivo con tutti coloro che vogliono una pace basata sui principi di giustizia e sulla considerazione dei legittimi interessi delle parti. La Russia è pronta a prendere in considerazione qualsiasi proposta africana per la risoluzione del conflitto in Ucraina”.

Vladimir Putin ha affermato che Mosca è “aperta a un dialogo costruttivo” e ha elogiato l’approccio diplomatico dei paesi africani alla guerra in Ucraina durante un incontro che ha tenuto sabato a San Pietroburgo con diversi leader del continente, ma ha accusato Kiev di essersi rifiutata di negoziare.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato venerdì, dopo l’incontro con i leader africani, che eventuali colloqui di pace con la Russia sono possibili solo dopo il completo ritiro delle truppe russe dai territori occupati.

L’accordo sui cereali nel Mar Nero: Putin ha anche affermato che “la crisi del mercato alimentare globale non è una conseguenza del conflitto in Ucraina”.

“L’offerta di grano ucraino ai mercati mondiali non risolve il problema della fame nel mondo”.

Dopo aver invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, la Russia ha inizialmente bloccato le esportazioni di cereali vitali dai principali porti ucraini del Mar Nero, tra cui Odesa, Chornomorsk e Pivdennyi, il che significava che milioni di tonnellate di grano ucraino non venivano esportate nei molti paesi che dipendono dalla produzione del paese . La scorsa estate, la Turchia e le Nazioni Unite hanno contribuito a mediare un accordo per consentire il passaggio sicuro delle navi dall’Ucraina nell’accordo sul grano del Mar Nero.

“Le esportazioni di grano ucraino nell’ambito dell’accordo che garantisce il suo passaggio sicuro attraverso il Mar Nero non stanno aiutando a risolvere i problemi dell’Africa con gli alti prezzi alimentari globali, poiché solo il 3% è andato ai paesi più poveri”, ha detto Putin.

I dati delle Nazioni Unite mostrano che circa 802.000 tonnellate di merci sono andate in paesi a basso reddito e tre di questi cinque paesi si trovano in Africa. Altri paesi africani che ricevono merci sono classificati come reddito medio-basso.

“I paesi bisognosi non dovrebbero soffrire, quindi Mosca ha fatto di tutto per garantire la fornitura di grano ucraino ai paesi africani”, ha detto Putin.

Un aggiornamento del 15 giugno dell’Ufficio del coordinatore delle Nazioni Unite per la Black Sea Grain Initiative afferma che “nel 2022, l’Ucraina ha fornito più della metà dell’approvvigionamento globale di grano (del Programma alimentare mondiale), come è avvenuto nel 2021. Il volume di cibo esportato dall’Iniziativa a maggio è stato il più basso dall’inizio dell’Iniziativa e ben al di sotto della domanda di spedizioni e della capacità di esportazione dell’Ucraina”.

I leader si sono offerti di fare da mediatori nella guerra ucraina e hanno incoraggiato “dialogo e compromesso” nonché “riduzione dell’escalation da entrambe le parti”.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha chiesto che “la guerra finisca”.

Ramaphosa ha anche spinto per “l’apertura del movimento dei cereali attraverso il Mar Nero in modo che qualsiasi blocco ci sia dovrebbe essere rilasciato”.

Sulla deportazione di bambini ucraini: Ramaphosa ha anche chiesto che “tutti i bambini che sono stati coinvolti in questo conflitto siano riportati nelle loro case”.

Putin ha detto ai leader africani che “le autorità russe hanno portato i bambini fuori dalla zona di conflitto in Ucraina in modo assolutamente legale e non sono mai state contrarie al loro ricongiungimento con le loro famiglie”.

A marzo, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin e della funzionaria russa Maria Lvova-Belova per un presunto piano di deportazione di bambini ucraini in Russia.