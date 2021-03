AgenPress. La scienza deve valere sempre, per le chiusure ma anche per le riaperture. Come si potrebbe decidere oggi, 31 marzo, che fino a maggio non si riaprirà nulla, a prescindere dai dati, in nessuna città?

Se la scienza dice rosso è rosso, se la scienza dice giallo o bianco, allora è giallo o bianco. A meno che non ci sia qualcuno che, per ideologia, vede solo rosso…

Lo dichiara, in una nota, Matteo Salvini.