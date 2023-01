Salvini: “Gruppo Fs ha deciso di assumere fino a 1500 donne e uomini, esperti di sicurezza, che supporteranno le Forze dell’Ordine

AgenPress. Fin dal mio primo giorno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci siamo impegnati per rendere più vivibili le città – per esempio con finanziamenti ad hoc per la sicurezza stradale -, velocizzare i lavori pubblici, tagliare la burocrazia e valorizzare snodi vitali come le stazioni ferroviarie.

In questo caso è già concreto un piano sicurezza per passeggeri e lavoratori, vittime di furti e aggressioni come la cronaca degli ultimi giorni ha drammaticamente confermato.

Il Gruppo Fs ha deciso di assumere da qui al 2025 fino a 1500 donne e uomini – esperti di sicurezza – che supporteranno le Forze dell’Ordine.

Basta degrado, paura, illegalità. Andiamo avanti, con concretezza e buonsenso.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.