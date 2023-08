Salvini: “Finalmente sbloccato il decreto sulle targhe storiche”

AgenPress. Un’ottima notizia per gli appassionati di motori: dopo anni di attesa abbiamo finalmente sbloccato il decreto sulle targhe storiche, che prevede la facoltà per i proprietari di veicoli d’epoca di ottenere le targhe della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero di avere – acquistandola – la placca d’immatricolazione del periodo storico di costruzione o di circolazione del mezzo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale.