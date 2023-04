Salone del mobile di Milano. Meloni: “La qualità dei prodotti italiani è la cosa più preziosa che abbiamo”

- Advertisement -

AgenPress. La qualità dei prodotti italiani è la cosa più preziosa che abbiamo. Al Salone del mobile di Milano ho spiegato cosa intendiamo fare per valorizzare le nostre eccellenze: dalla lotta alla contraffazione, con tutela di brevetti e marchi, a strumenti per far crescere le piccole e medie imprese e il tema della formazione e competenza. Difendiamo il marchio italiano e le nostre aziende.

E’ quanto dichiara, in una nota, il premier Giorgia Meloni all’inaugurazione del Salone del mobile di Milano.