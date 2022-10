Salerno. Bimba di due anni cade dal terzo piano di una palazzina. Non è in pericolo. Arrestato il padre

AgenPress – I carabinieri hanno arrestato il padre della bimba di due anni che è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina di Fisciano (Salerno). Lo si apprende da fonti investigative. Al momento non è stata ancora stabilita l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il fatto è accaduto intorno alle 10 in Corso San Vincenzo, a pochi metri dal Comune. Da quanto si apprende la piccola ha riportato lesioni ed ematomi ma non sarebbe in pericolo di vita. Inizialmente è stata trasportata nell’ospedale di Salerno, poi è stata trasferita al ‘Santobono’ di Napoli. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.