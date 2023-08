Salario minimo. Schlein: “Il governo non ha una sua proposta, non ha le idee chiare. È rimasto sulle sue posizioni”

- Advertisement -

AgenPress. «Il governo non ha una sua proposta, non ha le idee chiare. È rimasto sulle sue posizioni». «La nostra proposta si basa su due capisaldi: il rafforzamento della contrattazione collettiva, estendendo gli effetti a tutti i lavoratori di un settore e una soglia legale minima di nove euro all’ora. Da parte del governo non abbiamo avuto nè risposte su questo nè proposte alternative.

Il governo ha tutti gli strumenti per fare tutti gli approfondimenti e presentare una sua proposta. La sede opportuna del confronto è il Parlamento e li che dovranno dirci perchè la nostra proposta non va bene. Andremo avanti sulla nostra proposta, su cui c’è un grande consenso popolare, lanciamo la raccolta firme già annunciata».