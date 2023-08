Salario minimo. Meloni: “Penso che la sede più appropriata, nel rispetto della costituzione, sia il Cnel”

- Advertisement -

AgenPress. E’ durato due ore l’incontro governo-opposizioni a palazzo Chigi sul salario minimo.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto un percorso “attento” e “celere” per giungere a una proposta “condivisa” di contrasto al “lavoro povero e ai bassi salari”. “Penso che la sede più appropriata, nel rispetto della costituzione, sia il Cnel”.

Si possono “coinvolgere le parti sociali” per arrivare a una proposta di legge da sottoporre a Parlamento e Governo per dare piena attuazione” all’articolo 36 della Costituzione: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.