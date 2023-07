Salario minimo. Meloni apre al confronto con l’opposizione. Curioso che scopra ora il problema dopo 10 anni di governo

- Advertisement -

AgenPress – “Il salario minimo è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Non Stop News su Rtl 102.5 aggiungendo subito di essere disponibile “ad aprire ad un confronto con l’opposizione” pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva “da rafforzare”. Le accuse di voler rinviare? “Non stiamo rimandando alcuna posizione”, è la risposta: “hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo ma poi si sa: come si fa si sbaglia”.

“Sono un po’ incuriosita da un’opposizione che dopo essere stata al governo una decina d’anni, oggi scopre che in Italia c’è un problema di salario e di precariato e lo considera una responsabilità di un governo che è in carica da nove mesi”, ha aggiunto.

“Apriremo al confronto” perchè “il tema dei salari mi interessa” e perchè “c’è una opposizione che si pone in modo garbato e io credo sia giusto dare dei segnali di confronto”.