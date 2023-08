Salario minimo, l’ex ministro dem Damiano: “L’incontro con la premier un sasso nello stagno”

- Advertisement -

“L’opposizione fino a ora non ha spuntato grandi risultati”

AgenPress. “La sinistra ha fatto una giusta opposizione ad alcuni decreti come quello sul Lavoro, ma non ha spuntato risultati. La mossa relativa alla presentazione di una proposta, quasi unitaria, perché manca Renzi, sul salario minimo corrisponde al classico sasso nello stagno. Ben venga. Ha il pregio di far emergere il tema del lavoro povero”.

A dirlo l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“Fare meno enfasi ed essere più coerenti – ribadisce. L’opposizione deve puntare a far emergere le contraddizioni del governo”.