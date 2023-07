Salario Minimo: Gribaudo (PD) “Meloni dimostri che la sua non è un’apertura finta, dettata dai sondaggi”

- Advertisement -

AgenPress. “Da Palazzo Chigi arriva la notizia che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni stia riflettendo su un’apertura sul salario minimo. Sorprende, viste le parole contrarie di Musumeci e Tajani, due importanti esponenti di questo esecutivo, nei giorni scorsi, e quelle di Lupi di oggi. Dimostri che non sia un’apertura finta dettata dalla lettura dei sondaggi”: così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, che aggiunge: “Servono atti concreti partendo innanzitutto dal ritiro dell’emendamento soppressivo in commissione lavoro. E si inizi a discutere, finalmente, di una nuova norma per la rappresentanza”.

“Su questi temi, centrali – prosegue Gribaudo – siamo aperti al confronto. Come ha detto la Segretaria Elly Schlein, se il Governo vuole realmente discutere ci troverà disponibili”. “È bene ribadirlo però: sul tema del lavoro povero, che tocca la vita di più di 3 milioni di persone, non accettiamo giochetti propagandistici. Si faccia, per una volta, il bene del Paese”, conclude Gribaudo.