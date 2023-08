Salario minimo, Evi (AVS): basta essere il fanalino di coda in Europa

- Advertisement -

AgenPress. Domani rappresenterò Europa Verde al tavolo con la Presidente Meloni per discutere della proposta di legge sul Salario Minimo presentata dalle opposizioni. E mi domando: Vogliamo continuare ad essere noi il fanalino di coda in Europa e non garantire dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori italiani? E dico tutti perché questo tema tocca anche tantissimi elettori della maggioranza e Meloni, forse, finalmente, se n’è accorta, nonostante solo fino a ieri abbia ribadito di essere contraria.

La nostra proposta è solida e fattibile, una soluzione concreta e pragmatica che può essere introdotta velocemente, rendere il nostro paese più giusto in tempi di aumento delle disuguaglianze, inflazione ancora galoppante e carovita.

Il governo ha già cancellato il reddito di cittadinanza lasciando migliaia di famiglie nell’oblio. Non prosegua su questa folle strada che penalizza sempre i più fragili. Perchè è intollerabile, per un paese che si dice civile, non avere misure per garantire un lavoro con una paga dignitosa.

Il salario minimo esiste ormai in quasi tutta Europa, anche in paesi guidati dalla destra. Meloni ci ascolti e non faccia giochini perché saremo agguerriti nel difendere i diritti dei cittadini.