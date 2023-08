Salario minimo. Conte: “Il governo non ha le idee chiare, vuole consultare il Cnel”

- Advertisement -

AgenPress. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: «Siamo venuti con spirito costruttivo, ma oggi non c’è stata nessuna controproposta, il governo ha chiesto di coivnolgere il Cnel di Brunetta, a noi è sembrata una palla buttata in tribuna, ma comunque ben venga.

Il governo non ha le idee chiare, vuole consultare il Cnel, lo faccia, ma tre milioni e settecentomila lavoratori sottopagati vogliono una risposta. Per questo partirà una raccolta firme che sarà poi sul tavolo alla ripresa dei lavori parlamentari. Il nostro obiettivo è risolvere questo problema concretamente, la nostra non è una posizione ideologica».