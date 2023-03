Sahel centrale: 10 milioni di bambini a rischio estremo

- Advertisement -

Quasi 4 milioni di bambini sono a rischio nei Paesi limitrofi a causa delle ostilità tra gruppi armati e forze di sicurezza nazionali che si estendono oltre i confini.

In Burkina Faso il numero di bambini uccisi nei primi nove mesi del 2022 è triplicato rispetto allo stesso periodo del 2021.

Oltre 8.300 scuole hanno chiuso in tutti e tre i Paesi perché prese di mira direttamente, perché gli insegnanti sono fuggiti o perché i genitori erano sfollati o troppo spaventati per mandare i figli a scuola.

Più di una scuola su cinque in Burkina Faso è stata chiusa e il 30% delle scuole della regione nigerina di Tillaberi non è più funzionante a causa del conflitto.

Nel 2022, le peggiori inondazioni degli ultimi anni hanno danneggiato o distrutto 38.000 abitazioni in Niger, che si colloca al 7° posto a livello globale nell’Indice di rischio climatico per i bambini dell’UNICEF.

AgenPress. Secondo un rapporto dell’UNICEF pubblicato oggi, dieci milioni di bambini in Burkina Faso, Mali e Niger necessitano di assistenza umanitaria – il doppio rispetto al 2020 – soprattutto a causa dell’intensificarsi del conflitto, mentre quasi 4 milioni di bambini sono a rischio nei Paesi limitrofi a causa delle ostilità tra gruppi armati e forze di sicurezza nazionali che si estendono oltre i confini.

“I bambini sono sempre più coinvolti nel conflitto armato, vittime dell’intensificarsi degli scontri militari o presi di mira da gruppi armati non statali”, ha dichiarato Marie-Pierre Poirier, Direttore regionale dell’UNICEF per l’Africa occidentale e centrale. “Il 2022 è stato un anno particolarmente violento per i bambini del Sahel centrale. Tutte le parti in conflitto devono fermare con urgenza gli attacchi contro i bambini, le loro scuole, i centri sanitari e le loro case”.

In Burkina Faso, secondo i dati delle Nazioni Unite, il numero di bambini uccisi nei primi nove mesi del 2022 è triplicato rispetto allo stesso periodo del 2021. La maggior parte dei bambini è morta per ferite da arma da fuoco durante attacchi ai loro villaggi o a causa di ordigni esplosivi improvvisati o di residuati bellici esplosivi.

Il conflitto armato è diventato sempre più brutale. Alcuni dei gruppi armati che operano in vaste aree del Mali, del Burkina Faso e, in misura crescente, del Niger, utilizzano tattiche che includono il blocco di città e villaggi e il sabotaggio delle reti idriche. Secondo recenti proiezioni, oltre 20.000 persone nella zona di confine tra Burkina Faso, Mali e Niger si troveranno in una situazione di insicurezza alimentare di livello “catastrofico” entro giugno 2023.

I gruppi armati che si oppongono all’istruzione gestita dallo Stato bruciano e saccheggiano sistematicamente le scuole e minacciano, rapiscono o uccidono gli insegnanti. Oltre 8.300 scuole hanno chiuso in tutti e tre i Paesi perché prese di mira direttamente, perché gli insegnanti sono fuggiti o perché i genitori erano sfollati o troppo spaventati per mandare i figli a scuola. Più di una scuola su cinque in Burkina Faso è stata chiusa e il 30% delle scuole della regione nigerina di Tillaberi non è più funzionante a causa del conflitto.

Le ostilità si stanno estendendo dal Sahel centrale alle regioni di confine settentrionali di Benin, Costa d’Avorio, Ghana e Togo – comunità remote con infrastrutture e risorse scarse, dove i bambini hanno un accesso estremamente limitato ai servizi essenziali e alla protezione.

Nel 2022 sono stati segnalati almeno 172 episodi violenti, tra cui attacchi da parte di gruppi armati, nelle aree di confine settentrionali dei quattro Paesi. In Benin, che è stato il più colpito, fino al 16% della popolazione è considerata a rischio, secondo una rete di monitoraggio regionale. Sia in Benin che in Togo, nove scuole nelle regioni settentrionali dei Paesi avevano chiuso o non erano più funzionanti a causa dell’insicurezza alla fine del 2022.

Questa crisi si sta verificando in una delle regioni più colpite dall’impatto climatico del pianeta. Le temperature nel Sahel stanno aumentando 1,5 volte più velocemente della media globale. Le precipitazioni sono più irregolari e intense, causando inondazioni che riducono i raccolti e contaminano le scarse riserve idriche. Nel 2022, le peggiori inondazioni degli ultimi anni hanno danneggiato o distrutto 38.000 abitazioni in Niger, che si colloca al 7° posto a livello globale nell’Indice di rischio climatico per i bambini dell’UNICEF.

La crisi nel Sahel centrale rimane cronicamente e criticamente sottofinanziata: nel 2022, l’UNICEF ha ricevuto solo un terzo del suo appello di 391 milioni di dollari per il Sahel centrale. Per il 2023, l’UNICEF ha lanciato un appello di 473,8 milioni di dollari per sostenere la sua risposta umanitaria nel Sahel centrale e nei Paesi costieri limitrofi.

“L’entità della crisi nel Sahel centrale e, in misura crescente, nei paesi costieri limitrofi richiede urgentemente una risposta umanitaria più forte e investimenti flessibili a lungo termine in servizi sociali essenziali e resilienti che contribuiscano a consolidare la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile e un futuro migliore per i bambini”, ha dichiarato Marie-Pierre Poirier, Direttore regionale dell’UNICEF per l’Africa occidentale e centrale.

Per affrontare la minaccia sempre più grave per i bambini del Sahel centrale, l’UNICEF esorta:

I governi del Sahel centrale e dei Paesi costieri colpiti, insieme ai partner tecnici e finanziari, a incrementare significativamente gli investimenti per ampliare l’accesso ai servizi sociali essenziali e alla protezione, in quanto percorsi fondamentali per la pace e la sicurezza. Questo aumento dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento e sul sostegno dei sistemi, delle reti e delle forze lavoro locali che sono i primi a rispondere durante le crisi e che sono in grado di raggiungere costantemente i bambini, in particolare nelle comunità più difficili da raggiungere.

Tutte le parti in conflitto devono adempiere ai loro fondamentali obblighi morali e legali nei confronti dei bambini, secondo il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Ciò include la cessazione degli attacchi contro i bambini e i servizi su cui fanno affidamento; il rispetto dello spazio e dell’accesso umanitario; l’attuazione di protocolli specifici sul trattamento dei bambini colpiti dal conflitto armato; l’impegno sistematico con le Nazioni Unite su piani d’azione concreti per porre fine alle gravi violazioni contro i bambini.

Nel 2022, insieme ai partner, il sostegno dell’UNICEF nel Sahel centrale:

ha permesso a quasi 365.000 bambini di accedere al supporto per la salute mentale e psicosociale; a 1,2 milioni di bambini di accedere all’istruzione formale o non formale, compreso l’apprendimento precoce; e a 1,1 milioni di bambini di essere vaccinati contro il morbillo.

Oltre 446.000 bambini e donne hanno avuto accesso all’assistenza sanitaria di base nelle strutture sostenute dall’UNICEF e 674.000 bambini sotto i cinque anni sono stati curati per malnutrizione acuta grave. Quasi 820.000 persone hanno avuto accesso a una quantità di acqua sicura sufficiente per bere e per le esigenze domestiche.

In cinque Paesi costieri che si affacciano sul Sahel centrale, 7,1 milioni di bambini hanno ricevuto materiale didattico individuale e 1,28 milioni di persone sono state raggiunte con forniture idriche e igieniche. Quasi 1,9 milioni di bambini e donne hanno avuto accesso all’assistenza sanitaria di base nelle strutture sostenute dall’UNICEF.