Russia. Tribunale fissa la data di appello di Brittney Griner per il 25 ottobre dopo condanna a 9 anni

AgenPress – Un tribunale russo ha fissato il 25 ottobre come data per l’appello della star americana del basket Brittney Griner contro la sua condanna a nove anni di reclusione per possesso di droga.

Griner, otto volte centro all-star con Phoenix Mercury della WNBA e due volte medaglia d’oro olimpica, è stata condannata il 4 agosto dopo che la polizia ha detto di aver trovato contenitori di vaporizzatori contenenti olio di cannabis nel suo bagaglio all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca.

Il tribunale della regione di Mosca ha detto che ascolterà il suo appello.

Griner ha ammesso di avere i contenitori nel suo bagaglio, ma ha testimoniato di averli inavvertitamente imballati in fretta e che non aveva intenzioni criminali. Il suo team di difesa ha presentato dichiarazioni scritte secondo cui le era stata prescritta la cannabis per curare il dolore.

Il suo arresto a febbraio è arrivato in un momento di accresciute tensioni tra Mosca e Washington, pochi giorni prima che la Russia inviasse truppe in Ucraina. A quel tempo, Griner, riconosciuta come una delle più grandi giocatrici nella storia della WNBA, stava tornando in Russia, dove ha giocato durante la bassa stagione del campionato statunitense.

La condanna a nove anni era vicina al massimo di 10 anni e gli avvocati di Griner hanno sostenuto dopo la condanna che la punizione era eccessiva. Hanno detto che in casi simili gli imputati hanno ricevuto una condanna media di circa cinque anni, con circa un terzo di loro concessa la libertà condizionale.