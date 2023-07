Russia. Tribunale condanna a 14 anni di carcere Ilya Sachkov, manager di sicurezza informatica

- Advertisement -

AgenPress – Venerdì scorso un procuratore russo ha chiesto una condanna a 18 anni di reclusione per Ilya Sachkov, fondatore di una delle principali società di sicurezza informatica del paese, con l’accusa di tradimento.

Sachkov, 37 anni, ha co-fondato la società di sicurezza informatica Group-IB nel 2003. È specializzata nel rilevamento e nella prevenzione di attacchi informatici e collabora con l’Interpol e diverse altre istituzioni globali.

“I pubblici ministeri hanno chiesto che Sachkov fosse condannato a 18 anni di carcere”, aveva detto il suo avvocato Sergei Afanasyev alle agenzie di stampa russe.

Il suo arresto nel 2021 è avvenuto dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sollevato preoccupazioni con il presidente russo Vladimir Putin sul fatto che Mosca stia permettendo al crimine informatico diretto ai paesi occidentali di prosperare nel paese.

I casi di tradimento in Russia sono generalmente classificati e ascoltati a porte chiuse.

Group-IB ha affermato che i suoi dipendenti erano “fiduciosi nell’innocenza del loro manager e nella onesta reputazione aziendale”.

Sachkov ha co-fondato Group-IB quando aveva solo 17 anni e nel 2016 è stato inserito nella lista degli imprenditori tecnologici di Forbes “30 under 30”.

Tre anni dopo ha ricevuto un premio per “svolta innovativa” da Putin “per gli sviluppi nel campo dell’identificazione e della prevenzione delle minacce informatiche”, secondo il Cremlino.

Oggi la condanna a 14 anni di reclusione con l’accusa di alto tradimento. L’imputato si dice innocente. Secondo l’edizione in lingua russa della Bbc, l’intelligence di Mosca accusa Sachkov di aver consegnato informazioni segrete a non meglio specificati servizi di sicurezza stranieri. Le accuse non sono verificabili in maniera indipendente.