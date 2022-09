Russia. Tra proteste, errori e cittadini in fuga, inizia nel caos la mobilitazione parziale di Putin

AgenPress – La ” mobilitazione parziale ” della Russia per la sua guerra in Ucraina ha avuto un inizio caotico tra proteste, errori di redazione e un esodo di cittadini in fuga dalla Russia , mentre il Cremlino inasprisce le regole sull’evasione degli ordini militari.

Secondo un leader locale, alcuni residenti nella Repubblica russa di Sakha dell’Estremo Oriente sono stati arruolati “per errore” nonostante non fossero idonei alla mobilitazione, come i padri di bambini minorenni.

“Tutti coloro che sono stati mobilitati per errore devono essere restituiti. Questo lavoro è già iniziato”, ha detto il capo della repubblica Aisen Nikolaev in un post su Telegram, a seguito di un incontro sul decreto presidenziale sulla mobilitazione parziale.

Nel frattempo, i video che circolano sui social media russi sembrano rivelare le tensioni, la tristezza e la confusione che la bozza – iniziata dopo un annuncio di mercoledì – ha suscitato, con scene di famiglie che salutano emotivamente e altre di reclute che litigano per essere state convocate.

L’annuncio della mobilitazione ha innescato manifestazioni contro la guerra in tutto il paese, che sono state rapidamente represse dalla polizia. Almeno 1.472 manifestanti sono stati arrestati in dozzine di città in tutta la Russia a partire da sabato, secondo il gruppo indipendente di monitoraggio delle proteste OVD-Info.

Ha anche innescato un esodo dalla Russia quando uomini in età militare fuggono dal paese piuttosto che rischiare di essere arruolati, con filmati che mostrano lunghe file di traffico ai valichi di frontiera terrestre in diversi paesi vicini e tariffe aeree in aumento e voli esauriti negli ultimi giorni.

Putin ha firmato sabato diversi emendamenti al codice penale del Paese che inaspriscono le pene relative al servizio militare durante i periodi di mobilitazione, legge marziale o tempo di guerra, che sono considerati “fattori aggravanti nelle condanne penali”, secondo il linguaggio pubblicato sul portale legale del governo. Ciò fa seguito all’introduzione di emendamenti da parte dell’organo parlamentare inferiore della Duma di Stato martedì.

Secondo le nuove regole, i russi che abbandonano o non si presentano per servizio militare potrebbero essere soggetti a fino a 10 anni di carcere.

“La legge federale introduce anche la responsabilità penale per il personale militare per la resa volontaria, così come la responsabilità penale per il saccheggio durante la legge marziale, in tempo di guerra o in condizioni di conflitto armato o operazioni di combattimento”, si legge in una dichiarazione del Cremlino sugli emendamenti.