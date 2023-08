Russia. Prime immagini di Paul Whelan, ex marine americano in un campo di lavoro. Dal 2018 in carcere per “spionaggio”

Quando un giornalista russo cerca di fargli delle domande, Paul lo zittisce ripetutamente. “Signore, capisce quando dico che non posso rilasciare un’intervista, il che significa che non posso rispondere a nessuna domanda”, dice Whelan al giornalista. “Se mi fai domande, quella è un’intervista.”

Dopo che il giornalista lo ha ulteriormente incitato chiedendogli di “semplicemente parlare”, ma Whelan interrompe l’interazione.

“No, non posso fare un’intervista”, ha detto. Il fratello di Paul, David, ha dichiarato lunedì in una dichiarazione: “Oggi è la prima volta che vedo come appare realmente (Paul) da giugno 2020. Quindi, grazie Russia Today, perché anche se i tuoi reportage sono il peggior tipo di propaganda , e tu sei il portavoce dei criminali di guerra, almeno posso vedere che aspetto ha Paul dopo tutti questi anni.”

La Russia ha condannato Paul Whelan a 16 anni di carcere con l’accusa di spionaggio nel 2020. È stato arrestato per la prima volta nel dicembre 2018.

Suo fratello ha detto che Paul era in Russia per partecipare a un matrimonio. Il 52enne è in carcere da più di 1.700 giorni.

Nel rapporto dei media russi, il giornalista dice che Paul pensava che sarebbe stato coinvolto in uno scambio di prigionieri con l’America prima della star della WNBA Brittney Griner. Nessun funzionario o media americano lo ha confermato.

In un post su X – ex Twitter – l’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield ha detto che vuole che la Russia liberi Paul Whelan e il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Quando Evan Gershkovich fu arrestato, con la stessa accusa di spionaggio, la famiglia Whelan sentì che Paul era “scosso come mai prima d’ora”, temendo che sarebbe stato nuovamente trascurato.

Recenti speculazioni hanno suggerito che il Cremlino stia chiedendo il ritorno degli agenti sotto copertura, noti come “illegali”, arrestati negli Stati Uniti e in Europa, o dei russi condannati per crimini informatici. Gli Stati Uniti e il Cremlino confermano solo di essere in contatto.

David Whelan ha detto che pensa che il governo degli Stati Uniti si stia muovendo lentamente, ancora incerto su come rispondere al meglio.

“Purtroppo non è chiaro cosa stia aspettando il governo degli Stati Uniti – trovare una concessione, decidere di utilizzarla – né aiuta Paul il fatto di dover aspettare la loro azione in un campo di lavoro.”