- Advertisement -

AgenPress – Il generale dell’esercito Gennady Zhidko è morto “dopo una lunga malattia” secondo l’agenzia di stampa statale TASS. Aveva 58 anni,.

Zhidko è stato comandante del distretto militare orientale della Russia tra maggio e ottobre dello scorso anno. Secondo quanto riferito, era il comandante generale del teatro in Ucraina durante l’offensiva di Mosca contro Lysychansk e Severodonetsk nell’estate del 2022.

La morte di Zhidko è stata annunciata per la prima volta su Telegram dal governatore del territorio russo di Khabarovsk, Mikhail Degtyarev, che ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di conoscere quest’uomo, molto attento alle esigenze di un semplice soldato e molto esigente nel servizio. Sono questi comandanti che sono chiamati comandanti.

Nessun annuncio ufficiale della morte di Zhidko è stato rilasciato. La biografia di Zhidko pubblicata su TASS non menziona il periodo in cui ha prestato servizio come comandante in Ucraina.

Secondo quanto riferito, ha assunto la guida delle forze russe in Ucraina dopo che Mosca ha abbandonato il suo fallito tentativo di conquistare Kiev la scorsa primavera, secondo quanto riferito dal gruppo investigativo Conflict Intelligence Team nel maggio 2022.

La nomina non è mai stata confermata ufficialmente, ma nel giugno 2022 Zhidko è stato visto seduto accanto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante la visita del ministro alle forze coinvolte nella guerra in Ucraina, un evento che sembrava confermare l’elevazione di Zhidko al ruolo di vertice.