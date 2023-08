Russia. Lavrov, aspettiamo “garanzie” accordo sui cereali del Mar Nero prima di rientrare

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov afferma che la Russia è pronta a ritornare all’iniziativa sui cereali del Mar Nero non appena quelle che Mosca sostiene essere promesse diventeranno garanzie concrete.

La Russia si è ritirata dall’accordo a luglio, quasi un anno dopo essere stata mediata dalla Turchia e dalle Nazioni Unite per garantire il passaggio sicuro del grano ucraino attraverso il Mar Nero e contribuire a facilitare le esportazioni russe di grano e fertilizzanti.

La Russia si è costantemente lamentata del fatto che i benefici dovuti ai sensi dell’accordo non si sono mai concretizzati.

Intervenendo a Mosca dopo i colloqui con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, Lavrov ha affermato che “abbiamo trasmesso ai nostri partner turchi la nostra comprensione di ciò che è necessario fare in Occidente, prima di tutto, per ripristinare la fattibilità di questa iniziativa”.

“Non c’è ancora una sola garanzia in questa (proposta); c’è solo la promessa di provare più velocemente e più attivamente, e tutto si riduce al fatto che l’Occidente sta ostacolando la soluzione dei problemi che impediscono un’esportazione più attiva di prodotti russi grano e fertilizzanti russi”, ha detto Lavrov.

“Il presidente (Vladimir) Putin ha ripetutamente, ufficialmente e chiaramente affermato che non appena verranno adottate misure – non sui negoziati sulla parte russa del pacchetto Mar Nero, ma misure per risolvere tutti quei problemi che sono rimasti insoddisfatti, nonostante le promesse di il segretario generale dell’ONU, di cui apprezziamo gli sforzi, ma non appena i colloqui si trasformeranno in una decisione concreta lo stesso giorno, saremo pronti a riprendere la parte ucraina del pacchetto sui cereali”.

“Posso solo confermare che non appena ci saranno non promesse, ma garanzie – con un risultato concreto che potrà essere messo in pratica domani – l’attuazione di questo pacchetto riprenderà pienamente”.

Il ministro degli Esteri russo ha detto che lui e Fidan hanno discusso anche dell’iniziativa di Putin di organizzare “consegne fino a un milione di tonnellate di grano russo in Turchia a prezzo ridotto per la lavorazione presso le imprese turche e la spedizione nei paesi più bisognosi del mondo”. Lavrov ha detto che il Qatar è pronto a contribuire a finanziare l’iniziativa.

L’iniziativa del Mar Nero è stata significativa nello stabilizzare i mercati alimentari globali da quando è iniziata la guerra nel febbraio dello scorso anno, in particolare per i paesi più poveri che dipendono maggiormente dalle forniture di cereali dalla regione.

Prima della guerra, secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l’Ucraina era il quinto esportatore di grano a livello mondiale, rappresentando il 10% delle esportazioni. Secondo Gro Intelligence, una società di dati agricoli, l’Ucraina è anche tra i primi tre esportatori mondiali di orzo, mais e olio di colza.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, l’accordo aveva consentito l’esportazione di quasi 33 milioni di tonnellate di cibo attraverso i porti ucraini .