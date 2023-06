Russia. Il ministro della difesa Sergei Shoigu visita le truppe russe che combattono in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le truppe russe coinvolte nell’operazione militare in Ucraina. Lo ha detto il ministero della Difesa russo.

Né il ministero né i media statali hanno detto quando è avvenuta la visita.

L’annuncio della rara visita arriva dopo che sabato il capo mercenario di Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha lanciato una breve insurrezione che si è conclusa bruscamente dopo che è stato raggiunto un presunto accordo che lo avrebbe visto partire per la Bielorussia.

Il ministero della Difesa ha detto che Shoigu ha visitato un posto di comando in prima linea di uno dei gruppi di truppe occidentali nell’operazione militare speciale, il termine che il presidente Vladimir Putin usa per la guerra in Ucraina.

Shoigu ha ascoltato un rapporto del comandante del distretto militare occidentale, il colonnello generale Yevgeny Nikiforov, “sulla situazione attuale, sulla natura delle azioni nemiche e sull’esecuzione dei compiti di combattimento da parte delle forze armate russe”.