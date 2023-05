Russia. Espulsi centinaia di funzionari tedeschi. Berlino, decisione “incomprensibile” e “ingiustificabile”

AgenPress – Centinaia di diplomatici tedeschi e impiegati statali che vivono e lavorano in Russia sono stati espulsi da Mosca e hanno avuto solo pochi giorni per lasciare il paese. Lo ha detto in una nota un portavoce del ministero degli Esteri tedesco.

L’ordine di sabato è l’ultimo di una serie di espulsioni tit-for-tat iniziate dopo che la Germania ha deciso di cacciare diversi diplomatici russi che erano stati accusati di lavorare per i servizi segreti russi. La Russia ha risposto espellendo 20 diplomatici tedeschi ad aprile.

Il portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che l’ultimo ordine si applica ai diplomatici tedeschi, ai dipendenti statali che lavorano in Russia e agli insegnanti del Goethe Institute sponsorizzato dal governo, che offre corsi di lingua tedesca e programmi di scambio culturale. Tutti devono lasciare il Paese entro il 1 giugno.

La dichiarazione ha definito l’ultima mossa “ingiustificata” e “incomprensibile”.

“Questo limite, fissato dalla Russia dall’inizio di giugno, richiede un taglio importante in tutte le aree della nostra presenza in Russia”, si legge nella nota. “Il governo federale è ora preoccupato di garantire una presenza minima di intermediari in Russia mantenendo anche una presenza diplomatica”.