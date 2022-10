Russia. Biglietto sulla tomba dei genitori di Putin. Vostro figlio si comporta in modo deplorevole. Fate qualcosa

AgenPress – Ignoti hanno lasciato un biglietto sulla tomba dei genitori di Putin in un cimitero di San Pietroburgo. La foto con il biglietto posto alla base della lapide è stato postato su Telegram dal gruppo “Resistenza femminista contro la guerra”.

Di tono ironicamente antigovernativo appare il testo del biglietto. “Stimati genitori”, si legge. “Vostro figlio si sta comportando in modo deplorevole. Marina le lezioni di storia, picchia i compagni del banco, minaccia di far saltare in aria l’intera scuola”. E si chiude con un’esortazione a tenere a bada le “intemperanze” del presidente della Federazione russa: “Vi prego di prendere delle misure (punitive)”.