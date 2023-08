Russia. Aumentano divorzi e aborti a causa della guerra che Putin ha scatenato contro l’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – “A causa della guerra contro l’Ucraina e della mobilitazione annunciata dalle autorità criminali, c’è un aumento del numero di aborti in Russia”. Lo riporta il sito Unian.

Come scrive il canale Telegram ” Possiamo spiegare “, in precedenza Rosstat ha registrato la continuazione del calo della natalità e l’aumento del numero dei divorzi.

“Mentre le autorità sono in guerra con l’Occidente “per i valori della famiglia”, le famiglie nella Federazione Russa vengono distrutte. A causa della guerra e della mobilitazione nel 2022, la diminuzione del numero di aborti è rallentata”, ha detto il demografo Oleksiy Raksha.

Ha notato che il numero di aborti sul territorio della Russia è diminuito continuamente negli ultimi decenni, ma l’anno scorso, quando i russi hanno iniziato una guerra su vasta scala contro l’Ucraina, la diminuzione è rallentata drasticamente – di 4 punti percentuali. Raksha ritiene che la situazione dell’aborto sia direttamente correlata alla guerra e alla mobilitazione.

Secondo lui, anche il calo della natalità nella Federazione Russa è stato influenzato dalla mobilitazione. “A giugno, il numero delle nascite è diminuito del 4,5%. Ciò è accaduto perché il numero di uomini vicini alle mogli è diminuito a causa della mobilitazione e della fuga all’estero”, afferma Raksha.

Nel 2022 Rosstat ha registrato 625mila divorzi, che è il massimo assoluto dal 2014.

Secondo gli esperti, la guerra diventa spesso motivo di divorzio. Le mogli hanno paura del comportamento aggressivo e inappropriato degli uomini dopo essere tornate dal fronte e hanno iniziato a decidere di andare per prime e cercare un sostituto finché c’è una tale opportunità.

In precedenza la Chiesa ortodossa russa aveva proposto di punire le donne russe sposate per gli aborti eseguiti senza il consenso del marito. Il rappresentante della Chiesa ortodossa russa vuole introdurre sanzioni penali non solo per gli aborti “illegali”, ma anche per la pubblicità degli aborti.

Nel frattempo, le folli autorità russe considerano una “pratica viziosa” quando le donne vogliono prima ottenere un’istruzione e poi partorire. E il Ministero della Salute della Russia ha sviluppato un progetto di ordinanza per controllare la circolazione dei farmaci per l’aborto.