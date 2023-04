Russia. Alexei Navalny, oppositore di Putin, in condizioni critiche. Possibile avvelenamento

- Advertisement -

AgenPress – Alexei Navalny, il più importante politico dell’opposizione russa, ha avuto un forte mal di stomaco in prigione che potrebbe essere il risultato di un veleno ad azione lenta.

“Abbiamo capito che la situazione doveva essere molto grave perché è stata chiamata un’ambulanza”, ha detto Ruslan Shaveddinov, amico stretto di Navalny al Guardian, affermando che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare Navalny in ospedale. L’entourage del blogger anti-Putin ritiene che sia stato avvelenato.

Non ci sono stati aggiornamenti sulle condizioni di salute di Navalny dall’arrivo dell’ambulanza, ha detto Shaveddinov, perché “le autorità penitenziarie stanno facendo tutto il possibile per isolarlo”.

Navalny comunica con il mondo esterno attraverso i suoi avvocati. Il 46enne sta scontando condanne per un totale di 11 anni e mezzo con accuse tra cui frode e oltraggio alla corte, che secondo i gruppi per i diritti umani sono state inventate per metterlo a tacere.

Le preoccupazioni per la salute di Navalny sono aumentate negli ultimi mesi e hanno portato a una rara petizione all’inizio di quest’anno da parte di un gruppo di legislatori e medici russi che hanno usato i loro nomi completi per chiedere che riceva cure mediche migliori, nonostante il rischio per loro di essere processato per aver espresso dissenso.

Shaveddinov ha detto che la sua squadra ora credeva che Navalny fosse stato lentamente avvelenato. “La nostra teoria è che lo stiano gradualmente uccidendo, usando un veleno ad azione lenta che viene applicato attraverso il cibo”, ha detto.

“Potrebbe sembrare paranoia, ma dopo l’avvelenamento da novichok, sembra del tutto plausibile. Ha perso 8 kg in due settimane, questo non era mai successo prima e i medici non gli dicono perché soffre così tanto”, ha detto Shaveddinov.

Navalny è stato avvelenato con novichok , un agente nervino di fabbricazione sovietica, durante un viaggio in Siberia nel 2020. Ha ricevuto cure a Berlino e ha accusato Vladimir Putin di essere dietro l’attacco.

Alla domanda sulle affermazioni secondo cui Navalny potrebbe essere stato lentamente avvelenato, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha affermato che il Cremlino non stava seguendo il suo stato di salute e che era una questione di competenza del servizio penitenziario federale.

Shaveddinov ha detto che le autorità carcerarie stavano cercando di “rompere” Navalny mettendolo continuamente in uno shtrafnoy izolyator (shizo) , o cella di punizione, per infrazioni minori alle regole della prigione o senza fornire alcuna spiegazione.

“Da agosto, Navalny ha trascorso la maggior parte del suo tempo in una cella di punizione”, ha detto Shaveddinov.

“Non puoi dormire bene a Shizo, non c’è accesso al negozio di alimentari della prigione ed è difficile scrivere e leggere lettere a causa della scarsa illuminazione”, ha aggiunto.

Marie Struthers, direttrice di Amnesty International per l’Europa orientale e centrale, ha dichiarato: “Le autorità carcerarie russe stanno usando i metodi crudeli che hanno perfezionato per anni per cercare di spezzare lo spirito di Aleksei Navalny rendendo la sua esistenza nella colonia penale insopportabile, umiliante e disumanizzante”.

Gli alleati mantengono un feed Twitter e Instagram con la comunicazione di Navalny attraverso i suoi avvocati. L’ultimo post sui social media di Navalny, pubblicato giovedì, ha invitato le autorità della Georgia a rilasciare l’ex presidente Mikheil Saakashvili dal carcere per cure mediche.