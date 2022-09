Russi in fuga. Le immagini satellitari mostrano lunghe code al confine con la Georgia e la Mongolia

AgenPress – Nuove immagini satellitari sembrano mostrare un gran numero di veicoli che lasciano la Russia nel tentativo di attraversare il confine con la Georgia e la Mongolia, in seguito all’ordine del presidente russo Vladimir Putin di mobilitare centinaia di migliaia di riservisti per la guerra in Ucraina.

A un certo punto, domenica, c’è stata un’attesa stimata di 48 ore per entrare in Georgia, con più di 3.000 veicoli in coda per attraversare il confine, hanno riferito i media statali russi.

Secondo le statistiche del governo, la capitale georgiana Tbilisi aveva già visto un afflusso di circa 40.000 russi da quando Mosca ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, secondo le statistiche del governo.

Il Cremlino ha affermato ieri che non è stata presa alcuna decisione se sigillare i confini della Russia per impedire a uomini in età militare di fuggire dal Paese.