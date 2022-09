Russi in fuga dalla follia di Putin verso un futuro incerto. Non vogliono combattere contro gli Ucraini

AgenPress – Con una borsa in ogni mano e un’altra sulla schiena, Denis si fa strada a piedi su una collina, dopo aver appena attraversato il confine dalla Russia alla Georgia.

“Sono solo stanco. Questa è l’unica cosa che sento di fare”, dice dopo aver appena trascorso sei giorni in viaggio. È uno delle centinaia di migliaia di russi che stanno affrontando un’estenuante maratona per lasciare il loro paese.

Donne e bambini attraversano il confine insieme agli uomini in età da combattimento che temono la possibilità di essere arruolati per combattere la guerra del Cremlino in Ucraina. Secondo il ministero dell’Interno georgiano, almeno 10.000 persone hanno attraversato ogni giorno il valico di frontiera di Lars.

Denis, che non ha voluto rivelare alla Cnn il suo cognome, ha detto di aver scelto di andarsene a causa dell’incertezza dopo l’annuncio della scorsa settimana da parte del presidente russo Vladimir Putin di folle “mobilitazione parziale” dei cittadini, nonostante la sua precedente enfasi sul fatto che l’assalto militare sarebbe stato combattuto solo da professionisti militari . Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha detto che i militari stanno arruolando circa 300.000 uomini con precedenti esperienze militari, per andare a combattere in Ucraina.

Denis non sa quale sarà il suo futuro. “È incerto e nessuno sa cosa accadrà dopo.” La sua sensazione è condivisa da molti che attraversano il confine con la Georgia. Sono insegnanti, medici, tassisti, avvocati e muratori – comuni russi ai quali non piace la guerra. E anche se dicono di non essere d’accordo con il governo, credono che non ci sia nulla che possano fare per costringere Putin a cambiare rotta.

Hanno invece scelto di lasciare la loro patria, nonostante il viaggio pericoloso. Denis ha detto di aver trascorso giorni nella sua macchina senza un accesso sufficiente a cibo e servizi igienici.

“Quando sei lì ad aspettare, non c’è il gabinetto. Non puoi avere molto da mangiare perché tutto è immediatamente esaurito e nessuno ha preparato molto cibo perché nessuno si aspettava che ci volesse così tanto”.

George Vatsadze, un professionista del marketing di 28 anni, dice che lascerà la Russia perché non vuole ferire i suoi cari. Ha una nonna ucraina e cugini che vivono in campagna.

“Non posso andare lì per combattere”. Vatsadze ha portato solo una borsa con pochi vestiti e il suo cane. Dice che era l’unica cosa che poteva fare.

Stanco ed emotivo, è felice di essere arrivato in Georgia, ma frustrato dal fatto che l’invasione russa dell’Ucraina lo abbia costretto a lasciare la casa.

“Penso che forse circa metà della nostra popolazione pensa che la guerra sia sbagliata, ma non possono resistervi perché è pericolosa. In questo momento, solo dicendo questo, mi metto a rischio”.

Non voleva andarsene, ma ora pensa che potrebbe non essere più in grado di tornare indietro.

“È tutto perché non possiamo più fidarci del nostro governo, perché ci hanno detto molte bugie. Avevamo sentito che non ci sarebbe stata alcuna mobilitazione, ma sei mesi dopo siamo qui”.

“Cosa accadrà per altri sei mesi?” chiede, lottando per trattenere le lacrime. Non lo so e non voglio scoprirlo”.