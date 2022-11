Ruby Ter, Zangrillo (FI): confermata infondatezza accuse contro Berlusconi

AgenPress. L’assoluzione con formula piena del presidente Berlusconi conferma ancora una volta, anche se non ne avevamo dubbio, l’infondatezza delle accuse nei suoi confronti. Non posso dunque che accoglierla con soddisfazione, per quanto sia arrivata al termine di un calvario giudiziario troppo lungo per una persona innocente”.

Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, commentando l’assoluzione del leader di Forza Italia a Roma nell’ambito di uno stralcio del processo Ruby Ter.